ضبط 38 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حوادث
ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 38507 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
 

510 مخالفة السير دون تراخيص.
19 دراجة نارية مخالفة.
26414 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
11 مخالفة موقف عشوائى.
1126 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 10 مخالفات شروط التراخيص.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

مرور 38 الف مخالفة مخالفات مرورية

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