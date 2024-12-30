محافظ القليوبية يشهد ختام معرض القليوبية للهندسة والعلوم

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المعرض المحلي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقليوبية بمدرسة الشبان العالمية لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية، ضمن المسابقة العالمية.

وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض، المُقام بحديقة مدرسة الشبان المسلمين ببنها _ والذي يضم مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين "إعدادي وثانوي" في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة، حيث بلغ إجمالي المشروعات 63 مشروعًا ( 55 مشروع للسن القانوني- 8 مشروعات تحت السن )،في مجالات ( هندسة ميكانيكية، الطاقة، علوم ونبات، هندسة بيئية، برمجة، طاقة كيميائية، علوم طبية، هندسة طبية، كيمياء، أنظمة مُدمجة، علوم بيئة والأرض، روبوتات، علوم سلوكية).

.وحرص المحافظ على فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب أفكار مشاريعهم البحثية وطرق التصميم وكيفية عملها ومدى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع، مؤكدا ترحيبه واستعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا فى مختلف المجالات، ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر فى كافة المحافل العالمية.

وأثنى المحافظ على جهود الطلبة المشاركين في المعرض،الذي يستهدف تقديم الرعاية والدعم للطلاب المتفوقين في البحث العلمي لتنمية قدراتهم وصقل مهارات الطلاب في البحث العلمي والمشاركة الفعالة فى المسابقات المحلية والإقليمية، وهو ما يتسق مع اهتمام وتشجيع الدولة للبحث العلمى، لا سيما في ظل المرحلة الحالية التى تحتاج فيها مصر إلى عقول وسواعد أبنائها النابغين لتحقيق تنمية ونهضة شاملة في كل القطاعات.

وأكد المحافظ خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها المدرسة احتفالا بالحدث أن العلوم والهندسة منبعهم الأصلي مصر ويشهد علي ذلك ما قدمه اجدادنا المصريين في مجال الهندسة والعلوم والتي حيرت العقول حتي الان كما إنه هناك العديد من المصريين الذين برز علمهم ونبوغهم في الدول الأجنبية وهناك العديد من العلماء المصريين تم تكريمهم في المحافل الدولية وخلال كلمته طالب المحافظ الشباب بأن يكونو فخورين ببلدهم كما طالبهم ايضا بذل المزيد من الجهد ليرفعوا راية مصر في جميع المحافل الدولية لبناء مصر.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم عقد معارض تمهيدية على مستوى الإدارات لطلاب المرحلتين "إعدادي وثانوي" وجرى تصعيد 63 مشروعًا للمشاركة في المعرض المحلي للمحافظة، ليتأهل منها أفضل 10 مشاريع للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية، حيث أشرف على اختيار المشروعات الفائزة لجنة تحكيم ضمت نخبة من أساتذة الجامعة من الأكاديميين في عدد من التخصصات العلمية، بجانب موجهي العلوم بالمديرية.

والجدير بالذكر أن القليوبية فازت في العام الماضي بعدد 3 مشروعات في المسابقة الدولية والتي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية كما فاز طالب بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية في قطاع السوفت وير.

جاء ذلك بحضور كل من الأستاذ مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والأستاذ مصطفى فرج الممثل القانوني لجمعية الشبان العالمية والأستاذ هشام أبو النور مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم.

افتتاح المعرض

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