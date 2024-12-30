ضمن مبادرة "بداية".. ختام فعاليات 26 قافلة تنموية بالوحدات الصحية والمدارس بالفيوم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع كلية الطب، كلية التربية للطفولة المبكرة، ومديرية التربية والتعليم قافلة طبية وتوعوية لخدمة اهالي قرية قصر الباسل بمركز إطسا ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك اليوم الاثنين، بمقر الوحدة الصحية بقرية قصر الباسل ومدرسة قصر الباسل للتعليم الأساسي مركز إطسا.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتورعاصم العيسوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور سامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي، أن القافلة التنموية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وأضاف ان القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي لكل الحالات التى حضرت إلى الوحدة الصحية بقرية قصر الباسل.

وأضاف أن القافلة شهدت مشاركة كلية التربية للطفولة المبكرة بعقد ندوة توعوية حول موضوع التنمر وأثره على الصحة النفسية للأطفال، وحاضر خلالها الدكتورة رسمية محمد فرغلي مدرس بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، موضحة أن التنمرهو سلوك عدواني يستهدف الفرد بهدف إيذائه نفسيًا أو جسديًا، وقد يكون له تأثيرات عميقة على الشخص المتعرض له، خاصة في مرحلة الطفولة، وأشارت إلى أن التنمر يمكن أن يحدث في أماكن مختلفة، مثل المدارس، ويمكن أن يكون له تداعيات سلبية على نفسية الطفل والأصدقاء بالمدرسة.

هذا وأشارت سيادتها لطرق وكيفية التعامل مع التنمر، سواء من خلال الوقوف ضد هذه الظاهرة أو طلب المساعدة عند الحاجة وتشجيع الطلاب بعضهم بعضا على التصدي للتنمر والتغلب عليه، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من التنشئة السليمة والتوجيه الصحيح.

الجدير بالذكر أن جامعة الفيوم نظمت خلال المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان عدد٢٦ قافلة تنموية بالوحدات الصحية والمدارس بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم، وأن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال العام الجديد 2025 بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم

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