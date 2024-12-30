حقيقة إجبار سيدة في الدقهلية على الخروج من المستشفى للعرض على النيابة رغم سوء حالتها

فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن زعم إحدى السيدات بقيام زوج شقيقتها بالتعدى على زوجته وإحداث إصابتها مدعيةً إخراج الأجهزة الأمنية بالدقهلية شقيقتها من المستشفى للعرض على النيابة العامة رغم سوء حالتها الصحية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة من المشكو فى حقه بضبطه لزوجته رفقة أحد الأشخاص بالمنزل وتعديه عليها محدثًا إصابتها "تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج"، وبتاريخ 28/ الجارى تصرح للمجنى عليها بالخروج من المستشفى عقب تحسن حالتها الصحية، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، كما تم ضبط القائمة على النشر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذ.