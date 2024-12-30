أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

تحديثات أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم 30/12/2024

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تحديثات أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم

تحديثات أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم تعد أسعار الذهب من المؤشرات الاقتصادية التي تشغل اهتمام العديد من المستثمرين والأفراد الراغبين في شراء المعدن النفيس. يحرص الكثيرون على متابعة الأسعار يوميًا للاستفادة من فترات انخفاضها لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع المناسبة. نقدم في هذا التقرير تفاصيل محدثة حول أسعار الذهب بمختلف أعيرته، بالإضافة إلى أسعار السبائك والعملات الذهبية وأسعار العملات الأجنبية في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر


تحديثات أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم.. شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعض التغيرات الطفيفة. حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4251.5 جنيه للبيع و4228.5 جنيه للشراء. أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 3720 جنيهًا للبيع و3700 جنيه للشراء. وسجل عيار 18 سعر 3188.5 جنيه للبيع و3171.5 جنيه للشراء، بينما وصل سعر عيار 14 إلى 2480 جنيهًا للبيع و2466.75 جنيه للشراء.

أسعار السبائك الذهبية


تمثل السبائك الذهبية خيارًا شائعًا للاستثمار طويل الأجل، وتتفاوت أسعارها حسب الوزن. على سبيل المثال، سجلت سبيكة الذهب عيار 24 بوزن 1 جرام 4322.86 جنيه، بينما بلغت قيمة السبيكة بوزن 10 جرام 43،168.57 جنيه. أما السبائك الثقيلة مثل سبيكة 1 كيلو، فقد وصل سعرها إلى 4،286،857.14 جنيه.

أسعار العملات الذهبية

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أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر.. متابعة لحظية للتغيرات اليومية

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تشمل العملات الذهبية الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات، والذي سجل سعر 30،240 جنيهًا. أما ربع الجنيه الذهب فقد بلغ 7،560 جنيهًا، في حين وصل سعر نصف الجنيه الذهب إلى 15،120 جنيهًا.

أسعار العملات الأجنبية والعربية


استمرت أسعار العملات الأجنبية في تسجيل تباين اليوم، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.90 جنيه للبيع و50.80 جنيه للشراء. أما اليورو فسجل 53.08 جنيه للبيع و52.97 جنيه للشراء، في حين استقر سعر الريال السعودي عند 13.55 جنيه للبيع.

يمثل هذا التحديث مرجعًا هامًا للراغبين في متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب والعملات لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتناسب مع تقلبات السوق.

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