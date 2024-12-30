سكرتير مساعد الإسماعيلية يتفقد القافلة الطبية بمدينة المستقبل

تفقد اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالإسماعيلية، بمدرسة المستقبل الابتدائية (المستقبل 2) بمدينة المستقبل.

وذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، دكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتعليم الكبار، مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، نورهان سيد مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار، دكتورة بثينة بركات منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، وأحمد الصولي رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتي تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للاماكن الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

وتفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الخدمات المقدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل 10 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، جراحة المسالك، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، العظام"، بجانب الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، على أن تواصل القافلة الطبية تقديم خدماتها للمواطنين غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري بمدرسة المستقبل الابتدائية" "المستقبل 2".

وخلال جولته، التقى السكرتير العام المساعد للمحافظة، مع فريق الطاقم الطبي للقافلة والعديد من المترددين واطمأن على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافلة.

وعلى هامش القافلة، تفقد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الاختبارات الفورية لمحو الأمية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية، وتوزيع من لم يجتاز الاختبار على أقرب فصول لمحو الأمية في إطار "مبادرة جسور" لدعم التعليم ما قبل الجامعي، تمهيدًا لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية.

كذلك تفقد الخدمات التي قدمتها مديرية التضامن الاجتماعي للمواطنين بمدينة المستقبل على هامش القافلة " استعلام تكافل وكرامة، مبادرة هنوصلك لذوي الهمم، الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وعن الخدمات التي تقدم لهم".

كذلك قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، مجموعة من الندوات التوعوية عن التمكين الاقتصادي في ضوء مبادرة محافظ الإسماعيلية "التدريب من أجل التشغيل"، التعريف بالجهات المانحة لإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر، وأماكن التدريب على بعض المهن وكيفية إقامة وإدارة المشروعات، بجانب التوعية بأهمية المسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة بمدينة المستقبل استكمالًا لمبادرة "الإسماعيلية تستاهل".

وأشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة المستقبل، مؤكدًا على الاهتمام الكامل من اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بمدينة المستقبل ومواطنيها وتقديم كافة الخدمات لهم.