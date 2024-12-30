وكيل أوقاف الفيوم يجتمع بإدارتي بندر أول وثان لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

عقد الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مديري إدارتي بندر أول، وثان بالفيوم، بديوان عام المديرية بحضور فضيلة الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة.

استهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في إدارتي بندر أول وثاني بالفيوم، ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي سيعقدها وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم دوريًّا مع مديري الإدارات؛ لمتابعة الأداء في مختلف الإدارات.

وفي خلال اللقاء رحب فضيلته بهم، وناقش معهم أوضاع العمل داخل الإدارة والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات؛ ما يسهم في جودة الأداء الإداري والدعوي.

وشدد فضيلته على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي، وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميًّا وفكريًّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية، التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

كما وجه فضيلته بضرورة التواصل المستمر مع المفتشين، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

اختتم فضيلته بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع السادة مديري الإدارات لإسهامها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

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