طبيب يزعم قتل المرضى أثناء عمليات القسطرة القلبية.. الداخلية تكشف الحقيقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات زعم طبيب بأنه تسبب في إنهاء حياة عدد من الأشخاص أثناء إجراء عمليات جراحية.

توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات ما تم بإحدى الغرف النقاشية بموقع "تيك توك" بين عدد من الأشخاص تضمن ادعاء أحدهم كونه طبيبا، وقيامه بإنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم، وإلزامه المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمسائلة القانونية.

ومن خلال الفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه طبيب بيطرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة وتولت النيابة العامة التحقيق.