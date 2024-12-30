طالب بجامعة أسيوط يفوز بإحدى جوائز مركز جامعة القاهرة في الترجمة

أعلن نادى الترجمة الحديثة بأسيوط عن فوز الطالب مؤمن محمد حلمى الطالب ببرنامج الترجمة بكلية الآداب جامعة أسيوط بالمركز الثالث على مستوى وعضو نادى الترجمة الحديثة الجمهورية في الترجمة ضمن الجوائز السنوية لمركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمات المتخصصة.

هذا، بينما فاز بالمركز الأول الطالب مكاريوس سليم عبدالملاك بشاى بكلية الألسن جامعة الغردقة، والمركز الثاني الطالبة منه الله سعيد عبدالعزيز محمود محمد بكلية التجارة جامعة القاهرة.

وقال الدكتور سعيد أبو ضيف رئيس نادى الترجمة بأسيوط إن المترجم مؤمن محمد حلمى قدم ترجمة متميزة لقصة حدوتة ابن السلطان وبنت الحطاب" وهى واحدة من الحكايات الشعبية الهامة في التراث العربي والتى لها دلالالتها المعرفية والقيمية في الحوار مع الغرب، وتقدم ملمح من الصورة الفكرية والثقافية الراقية وهى التى يمتلكها التراث العربي، منوها أن المترجم نجح في نقل المحتوى وأحاسيسه ومعانيه ومشاعره بنفس الدرجة التى لدى اللغة الام العربية وذلك للانجليزية بما يسهم في تفاعل القاريء الاجنبي وتذوقه للمدلول المعرفى والثقافى والجمالى وبنفس روح ومشاعر النص الاصلي وشخصياته



وأشار الدكتور سعيد أبو ضيف إلى أن مؤمن محمد حلمى سبق له الفوز بجائزة المركز القومى للترجمة عن ترجمته لرواية "عذراء دنشواي" للأديب محمود طاهر حقى، مشيدا بقدراته وموهبته وتوقعاته بأن يكون له مستقبل باهر ومتميز في الترجمة



ويذكر أن نادى الترجمة الحديثة تأسس في 2020 بقصر ثقافة أسيوط، وقام بترجمة بعض الكتب الأدبية بالتعاون مع نادى القصة، ونظم العديد من الندوات والمؤتمرات الثقافية والورش التدريبية في مجالات كالترجمة العامة والترجمة المتخصصة والترجمة الأدبية والترجمة الإعلامية وغيرها.