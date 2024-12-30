الفيسبوك فضحه.. القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته بالحدائق



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة الحدائق.



البداية عندما تداول منشور عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وزوجته، مصابة بجرح طعنى الرقبة، تم نقلها للمستشفى المشار إلها؛ بسبب خلافات زوجية بينهما تعدى خلالها عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى لإصابتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.