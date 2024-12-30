التعليم تنظم معرض المدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية

أخبار مصر
بوابة الفجر

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى معرضًا لمنتجات طلاب المدارس، والذي أقامته الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية فى الفترة من (29 ديسمبر 2024 إلى 2 يناير 2025)؛ وذلك لخدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلى، بما يسهم في تكوين شخصية الطلاب، والمساهمة فى ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد افتتح المعرض الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، حيث شهد المعرض إقبًالا كبيرًا من السادة الزائرين الذين أشادوا بتنوع وجودة المنتجات وأسعارها التنافسية.

وتضمن المعرض مشاركة (13) مديرية تعليمية بمنتجات مشروعات المدارس المنتجة بها، تضمنت محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والاسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والشرقية، والمنوفية، وأسيوط، وبنى سويف، والأقصر، وشمال سيناء، ومطروح)، ليتم عرض منتجات الطلاب وتعكس ما تتميز به كل مديرية تعليمية، من المشغولات اليدوية المميزة، ومنتجات متنوعة للطلاب في الاقتصاد المنزلي من منتجات غذائية ومشغولات الكروشيه والتريكو والمفارش وشنط بالخرز بأشكال مختلفة وفوانيس أطفال، والمشغولات الفنية، واللوحات المميزة من البيئات المحيطة، والإكسسوارات، وزينة أشجار الكريسماس من تصميم وإنتاج الطلاب في مختلف المدارس.

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