الداخلية: تشغيل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بعدد من الجامعات بالقاهرة والجيزة

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة إنتشارها بأرجاء الجمهورية وإستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

فقد تقرر تشغيل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة لتقديم الخدمات لطلاب الجامعات بنطاق جامعات (القاهرة يوم الإثنين 30/12 – عين شمس الأحد 5/1 – 6 أكتوبر الإثنين 6/1 – بدر الأربعاء 8/1).



يأتى ذلك إستمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.