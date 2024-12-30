اورنچ مصر تحصد جائزة «Telecom Review Leaders’ Summit » كأفضل شركة اتصالات في «المسؤولية المجتمعية» بإفريقيا

في إنجاز يؤكد على التزامها الواضح بالمساهمة في التنمية المجتمعية ويسلط الضوء على جهودها المتميزة لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي في مصر والمنطقة من خلال المبادرات المبتكرة والفعالة، حصدت اورنچ مصر جائزة التميز الصادرة عن مجموعة «Telecom Review Leaders’ Summit » الدولية كأفضل شركة في "المسؤولية المجتمعية للشركات" بقطاع الاتصالات داخل إفريقيا للعام 2024، مُناصفةً مع «Sofrecom» الفرنسية لاستشارات الاتصالات إحدى شركات مجموعة اورنچ العالمية.

وأكدت اللجنة أن اورنچ مصر استحقت الجائزة بجدارة بفضل التزامها بالعمل على تحقيق الهدف المناخي الطموح المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040 وجهودها المثالية في الحفاظ على الاستدامة عبر دمج المسؤولية البيئية في عملياتها التشغيلية، ومبادراتها المبتكرة والمتنوعة للحفاظ على البيئة بما في ذلك إعادة التدوير وترشيد الطاقة وخفض النفايات وتعزيز الطاقة الشمسية ومبادرات تجديد الأجهزة الإلكترونية القديمة.

وتتوج تلك الجائزة جهود اورنچ مصر البيئية والمناخية، والتي نجحت في خفض انبعاثات الشركة من الكربون بنسبة 18% في عام 2023، من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة الخضراء عبر شبكاتها ومراكز البيانات والمباني والمقرات والفروع التابعة لها، ونشر ألواح الطاقة الشمسية في 150 موقعا، فضلا عن اتفاقية تاريخية لشراء الطاقة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإطلاق أول متجر أخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا بمدنية شرم الشيخ.

كما تحظى جهود اورنچ للاستدامة بمكانة خاصة بين شركات الاتصالات إقليميا بفضل دورها الفعال في مشروع التحول إلى الاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة (SWITCH2CE)، الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذي يستهدف الحد من البصمة الكربونية للمعدات الإلكترونية والكهربائية عبر مفهوم "عمر جديد لكل جهاز". ويتماشى هذا المشروع التجريبي مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر (NCCS 2050) ومع مجموعة اورنچ العالمية لتقليل بصمتها الكربونية. كما تسعى اورنچ من خلال هذا المشروع إلى بناء القدرات والمهارات عبر برامج متكاملة في مجال اعادة التدوير تهدف إلى تمكين الشباب، والفنيين، والعاملين في القطاع غير الرسمي من اكتساب مهارات جديدة وتطبيق ممارسات مبتكرة.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر أن اورنچ تؤمن بأهمية التناغم بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يتماشى مع تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.

من جهتها، قالت تانيا أسمر نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة والمناخ وحوكمة الشركات بشركة اورنچ مصر، أن ما نبذله من جهد اليوم هو ما سيرسم مستقبلنا غدًا، مؤكدة أن اورنچ تحقق تقدمًا ملحوظًا في تحسين كفاءة الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتحسين استغلال الموارد، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الدائري ورفع الوعي بقضايا المناخ.