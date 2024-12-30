وكيل أوقاف الفيوم يعزز الانضباط الإداري والدعوي باجتماع مع مديري إدارات بندر أول وثان

محافظات
بوابة الفجر

عقد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا مع مديري إدارتي بندر أول وثان، بمقر ديوان عام المديرية. شهد الاجتماع حضور الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، واستهدف متابعة الأداء وتطوير العمل الإداري والدعوي في الإدارتين.

وخلال الاجتماع، رحب الدكتور الشيمي بالحضور، وأكد على أهمية التزام العاملين في الوزارة بالقواعد المنظمة للعمل، مشيرًا إلى قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي كأداة لتعزيز الانضباط وتقديم خدمات تتماشى مع احتياجات المرحلة الحالية.

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وتناول اللقاء أوضاع العمل داخل الإدارتين، حيث ناقش وكيل الوزارة أبرز التحديات التي تواجههما، ووضع حلول عملية لتجاوز العقبات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والدعوي. كما شدد على أهمية الاعتناء بالأئمة من الناحية العلمية والفكرية، والحرص على ظهورهم بمظهر يليق بدورهم الدعوي، مع تعزيز القيم السلوكية التي تعكس مكانتهم المجتمعية.

وأكد الدكتور الشيمي ضرورة التواصل المستمر بين الإدارات والمفتشين، مع التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في بناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

واختتم الاجتماع بالإشارة إلى أهمية اللقاءات الدورية مع مديري الإدارات، باعتبارها فرصة لتعزيز التواصل ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة، بما يحقق أعلى معايير الجودة والتميز لخدمة الوطن والمواطن.

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