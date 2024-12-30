كشف ملابسات وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل إحدى المستشفيات

حوادث
ارشيفية
ارشيفية

كشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وزوجته "مصابة بجرح طعنى الرقبة" تم نقلها للمستشفى المشار إلها، بسبب خلافات زوجية بينهما تعدى خلالها عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى لإصابتها. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فتاة حدائق القبة مشاجرة

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