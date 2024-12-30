طرق حجز تذاكر مترو الرياض

أسعار تذاكر مترو الرياض وموعد الافتتاح الرسمي

السعودية
أسعار تذاكر مترو
أسعار تذاكر مترو الرياض وموعد الافتتاح الرسمي

أسعار تذاكر مترو الرياض وموعد الافتتاح الرسمي أعلنت الحكومة السعودية عن تفاصيل جديدة حول مشروع مترو الرياض الذي يهدف إلى تحسين وسائل المواصلات العامة في العاصمة. يتألف المشروع من أربع مراحل، وتم تحديد موعد إطلاق المرحلة الأولى في 27 نوفمبر. يأتي هذا المشروع في إطار رؤية المملكة 2030 لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات نقل مبتكرة ومستدامة.

تتضمن المرحلة الأولى ثلاثة مسارات رئيسية، وهي:

  • المسار الأول: يمتد من العربة إلى البطحاء.
  • المسار الثاني: يتضمن محطة الملك خالد.
  • المسار الثالث: يربط بين محطة عبد الرحمن بن عوف ومحطة حسن بن حسين.

أسعار تذاكر مترو الرياض

أعلنت الحكومة أن أسعار تذاكر مترو الرياض ستشهد تخفيضات تصل إلى 30% بمناسبة الافتتاح. الهدف من هذه التخفيضات هو تشجيع السكان على استخدام المترو وتقليل الضغط على وسائل النقل الأخرى. كما أن المشروع يركز على تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 20% بفضل استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل بعض المحطات.

طرق حجز تذاكر مترو الرياض

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كيفية حجز تذاكر مترو الرياض 1446 والسعر الرسمي (تفاصيل)

لراحة المواطنين، تم توفير العديد من الوسائل الحديثة لحجز التذاكر، ومنها:

  • بطاقة درب.
  • تطبيق حافلات الرياض الإلكتروني.
  • تقنية NFC.
  • بطاقات الائتمان.
  • بطاقة مدى.
  • موقع سار الإلكتروني.
  • المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز تذاكر المترو.

أهمية مترو الرياض

 

يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة في الرياض عبر تقليل الازدحام المروري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة باستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل بعض المحطات. كما يوفر المشروع وسيلة نقل حديثة ومريحة تلبي احتياجات السكان من مختلف الجنسيات.

أسعار التذاكر الخاصة بالطلاب

 

أعلنت وزارة النقل عن توفير أسعار خاصة للطلاب، حيث يمكنهم استخدام مترو الرياض مقابل 2 ريال سعودي فقط لكل رحلة، في إطار دعم التعليم وتخفيف الأعباء على الأسر.

كيفية شراء تذاكر مترو الرياض عبر الإنترنت

 

يمكنك حجز تذاكر مترو الرياض بسهولة باستخدام تطبيق "درب" باتباع الخطوات التالية:

  1. قم بتنزيل تطبيق "درب" من متجر Google Play.
  2. سجل الدخول إلى التطبيق بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  3. اختر المسار والوجهة المطلوبة من خريطة مترو الرياض المتوفرة داخل التطبيق.
  4. حدد نوع التذكرة، الفئة المطلوبة، وعدد التذاكر.
  5. اختر وسيلة الدفع المفضلة (بطاقة ائتمان، بطاقة مدى، أو تقنية NFC).
  6. ستظهر التذكرة الإلكترونية على التطبيق، ويمكنك استخدامها عند بوابات المترو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة.
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