أهالى منطقة ٣٩٠ فدان حدائق اكتوبر فى عزلة دون المواصلات

يعانى مشروع ٣٩٠ فدان منطقة حدائق اكتوبر من مشاكل عديدة أبرزها عدم وجود مواصلات داخلية أو خارجية تنقل المواطنين من وإلى للمشروع بعد توقف الباص الوحيد الذى أمر به رئيس جهاز حدائق ٦ اكتوبر المهندس محمد عبد الله مما جعل المنطقة الأن تعيش فى عزلة تامة وهذا أثر بالسلب على المواطنين الذين يريدون الذهاب إلى أعمالهم وهذا مخالف لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى أوصى بضرورة توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.



وخاطب سكان المنطقة السيد رئيس الجهاز لحل هذه المشكلة حيث كانت نص الشكوى:-



نتقدم نحن سكان مشروع ٣٩٠ فدان بالتماس وطلب إلى السيد المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز حدائق اكتوبر حيث أنه تم ايقاف الباص الوحيد بالمشروع والذي ينقل الطلاب وأولياء الأمور إلى مدارسهم لأداء الامتحانات

لذا نرجو من سيادته بايجاد حل بديل لنقل الطلاب لتسيير العملية التعليمية وعدم إلحاق الضرر بأهالي المنطقه لعدم استطاعتهم أداء الامتحانات لعدم وجود مواصلات.