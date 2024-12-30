أهمية مشروع مترو الرياض

طرق شراء تذاكر مترو الرياض وأسعارها لعام 2024-2025 أعلنت الحكومة السعودية عن تفاصيل مشروع مترو الرياض الذي يعد من أكبر مشاريع النقل الحضري في المملكة. يهدف المشروع إلى تحسين وسائل المواصلات العامة في العاصمة، ويأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة. يتكون المشروع من أربع مراحل، وسيبدأ تشغيل المرحلة الأولى في 27 نوفمبر.

تفاصيل المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من مترو الرياض ثلاثة مسارات رئيسية:

المسار الأول: يمتد من العربة إلى البطحاء.

المسار الثاني: يشمل محطة الملك خالد.

المسار الثالث: يربط بين محطة عبد الرحمن بن عوف ومحطة حسن بن حسين.

أسعار تذاكر مترو الرياض

بمناسبة افتتاح المشروع، أعلنت الحكومة السعودية عن تخفيضات تصل إلى 30% على أسعار التذاكر. تهدف هذه التخفيضات إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام المترو كوسيلة نقل رئيسية وتقليل الضغط على وسائل النقل الأخرى. يتميز المشروع بتوفير الطاقة، حيث يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل بعض المحطات.

طرق حجز تذاكر مترو الرياض

توفر الحكومة وسائل متنوعة وحديثة لحجز التذاكر بسهولة، ومنها:

بطاقة درب.

تطبيق حافلات الرياض الإلكتروني.

تقنية NFC.

بطاقات الائتمان.

بطاقة مدى.

موقع سار الإلكتروني.

المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز تذاكر المترو.

أسعار التذاكر الخاصة بالطلاب

أعلنت وزارة النقل عن توفير أسعار خاصة للطلاب، حيث يمكنهم استخدام مترو الرياض مقابل 2 ريال سعودي فقط لكل رحلة، في إطار دعم التعليم وتخفيف الأعباء على الأسر.

أسعار تذاكر مترو الرياض للدرجة العادية

تم تحديد أسعار تذاكر مترو الرياض للدرجة العادية كالتالي:

تذكرة لمدة ساعتين: 4 ريالات سعودية.

4 ريالات سعودية. تذكرة لمدة ثلاثة أيام: 20 ريالًا سعوديًا.

20 ريالًا سعوديًا. تذكرة لمدة سبعة أيام: 40 ريالًا سعوديًا.

40 ريالًا سعوديًا. تذكرة لمدة 30 يومًا: 140 ريالًا سعوديًا.

أهمية مشروع مترو الرياض

يسهم مترو الرياض في تحسين جودة الحياة عبر تقديم وسيلة نقل حديثة ومريحة. كما يهدف إلى تقليل الازدحام المروري، خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة. يعد المشروع خطوة محورية نحو بناء مدينة أكثر استدامة وابتكارًا.