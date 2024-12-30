لاستعراض المخزون السلعى..محافظ الأقصر يلتقى وكيل وزارة التموين بالمحافظة

محافظات
محافظ الأقصر ووكيل
محافظ الأقصر ووكيل التموين

التقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر مع الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في إطار انحياز القيادة السياسية للمواطنين ودعم السلع الغذائية والاطمئنان على المخزون السلعي بالمحافظة.


وخلال اللقاء استعرض وكيل وزارة التموين، مخازن المحافظة بكل مركز ومدينة وسعة كل منها باجمالي ٢٠ ألف طن بكافة المدن، كما استعرض تفصيليا  كميات كل سلعة منفصلة ومخزونها الاستراتيجي، وكذا كميات الدقيق والأقماح، وكميات السولار والمحروقات الأخرى. 
كما ناقش محافظ الأقصر، سوق اليوم الواحد ومدى امكانية تعميم الفكرة بكافة المراكز والمدن بشكل أسبوعي مع تحديد مكان ثابت والتأكيد على بيع السلع بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق الأخرى. 
كما استعرض أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار كافة السلع الأخرى. 
ومن جانبه، طالب وكيل وزارة التموين بتفعيل منافذ بيع السلع الأساسية فى المراكز والمدن والمجالس القروية ومدى تفعيل الجمعيات التعاونية  والفئوية تحت إشراف مديرية التموين.
حضر اللقاء كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بمحافظة الأقصر، والنقيب معتز ابراهيم رئيس مباحث التموين.

محافظة الأقصر الاقصر المخزون السلعي التموين والتجارة الداخلية استعراض منافذ بيع السلع وزارة التموين والتجارة الداخلية محروقات مباحث التموين سوق اليوم الواحد دعم السلع الغذائية محافظ الأقصر مديرية التموين

مواد متعلقة

ترشيح أول محافظ للأقصر الدكتور سمير فرج لجائزة النيل في مجال العلوم الإجتماعية

بالصور.. الرعاية الصحية بالأقصر تعلن افتتاح قسم الحضّانات بمستشفى الكرنك الدولي

تموين الأقصر.. صرف 947 مليون رغيف واستخرج 8546 بطاقة تموينية خلال 2024

رئيس اللجنة النقابية للذهب بالأقصر: رفع أسعار مصنعية الذهب 20 جنيها من بعد غد الاثنين

نائب محافظ الأقصر يبحث توصيات مؤتمر الشباب..صور

بالصور..ضبط 5 عربات حنطور مخالفة في حمله مكبره بالأقصر

نائب محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة.. وتوزيع نحو ٧ كراسي كهربائية و١٤ كرسي متحرك

خلال جولته بإسنا..محافظ الأقصر يعلن عن افتتاح مشروعات تنموية خلال عام 2025 ويوجه برفع مستوي الطرق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

نجم الزمالك يتلقى عرضين من الإمارات وليبيا