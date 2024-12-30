محافظ المنيا يتلقى تقريرًا حول جهود مديرية الزراعة خلال عام 2024

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا حول إنجازات مديرية الزراعة بالمحافظة خلال عام 2024، حيث أوضح التقرير توفير 89،171.750 طنًا من الأسمدة المدعمة بأنواع اليوريا والنترات، وتم توزيع 84،432.3 طنًا على المزارعين المستحقين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح.

وفي قطاع البساتين، تم حصر وتقدير أصناف البطاطس الشتوية والصيفية بمساحة إجمالية بلغت 52،927 فدانًا، مع إنتاجية وصلت إلى 497،077 طنًا، كما ساهمت المديرية في مبادرة “المنيا تتجمل”، من خلال زراعة 15 شجرة كازورينا، و60 شتلة فيكس، و30 شجرة كافور، إضافة إلى أشجار مانجو وليمون وتوت وزينة بمختلف مراكز المحافظة.

وشهدت جهود الإرشاد الزراعي تنفيذ 30 مدرسة حقلية، و673 ندوة، و396 حقلًا إرشاديًا، كما تم تسوية 1،028 فدانًا بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، وتوزيع تقاوي متنوعة شملت 10،045 أردبًا من القمح، و374 شيكارة فول بلدي، و400 شيكارة فول صويا، و5 أطنان من الذرة الشامية.

وفي مجال المكافحة، تم تدريب 231 طالبًا على استخدام المبيدات، ومعالجة 1،117 نخلة من سوسة النخيل، إضافة إلى ترخيص 105 صوب لإنتاج شتلات الخضار.

وتطرق التقرير إلى استجابة المديرية لعدد 998 شكوى، حيث تم بحث 976 منها، كما تم ترخيص 67 مزرعة ماشية، و71 مزرعة دواجن، و190 محلًا للاتجار بالأعلاف، بالإضافة إلى 39 مشغلًا للمناحل بعدد 15،600 خلية.

وفي مجال حماية الأراضي، تمت إزالة 2،868 حالة تعدٍ بمساحة 172 فدانًا و17 قيراطًا، ومعاينة 30 مشروعًا للنفع العام و21 للنفع الخاص، إلى جانب معاينة 10 أبراج محمول لشركات مختلفة.

كذلك تم إصدار 430،644 كارت فلاح بنسبة 97% من إجمالي الحيازات، وتطهير 958 كيلومترًا من المساقي الخصوصية و60 كيلومترًا من المصارف، وتنفيذ أعمال الصرف المغطى بمساحة 1،784 فدانًا.