رئيس مصنع 9 الحربي يبحث مع العاملين موقف المشروعات الجاري تنفيذها

قام المهندس محمد علي خليفة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتنظيم لقاء دوري للعاملين بالشركة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأهمية التواصل الدائم مع العاملين بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، حيث قام رئيس الشركة باستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد ووجوب الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.



و استمع "خليفة" إلى مقترحات العاملين بالشركة (مصنع 9 الحربي) بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، وترجمة أفكارهم إلى قرارات تساهم في التطوير وضمان استدامة التشغيل والعوائد.



و أثناء الحفل قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من العامليين المتميزين بالشركة لتشجيعهم لبذل المزيد من العمل.



جدير بالذكر أن شركة حلوان للمسبوكات يوجد بها العديد من الصناعات المغذية والتي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية، حيث تنتج الشركة ( الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات، لقم الفرامل لقطاعات هيئة السكك الحديدية) ؛ كما تتميز شركة حلوان للمسبوكات بتوافر خطوط الإنتاج العالمية والعمالة المدربة على أعلى مستوى.