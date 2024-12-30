

أوضح زعيم حزب "الإرث" البريطاني ديفيد كيرتن في منشور عبر منصة X موقفه الواضح والصريح من روسيا في جملة واحدة مقتضبة.

وكتب كيرتين في منشوره المقتضب الذي أرفقه بالعلم الروسي: "روسيا ليست عدونا".



ومع اقتراب دخول العملية الروسية الخاصة في أوكرانياعامها الثالث، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية ويهد البعض الآخر باستخدامها لدعم كييف، فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.

ووصف بوتين سياسة محاولة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

وتبنت السلطات الروسية إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

وبدأ زعماء وقادة الغرب في الآونة الأخيرة الترويج لفكرة احتمالية نشوب صراع مسلح مباشر بين حلف "الناتو" ورسيا بين شعوبهم.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو "تدين بشدة الخطاب العدواني المتزايد للمسؤولين الغربيين الذين لا يترددون في الإدلاء بتصريحات عالية حول موضوع الصراع الأوكراني".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في وقت سابق، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، لكن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشكلات الداخلية.

هذا ودعا عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا مات غايتس، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتفاوض على السلام