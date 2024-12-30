سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظة الغربية

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بوابة الفجر

شهدت مدن ومراكز محافظة الغربية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على كافة قرى وأحياء المحافظة.


وعلى الفور قامت محافظة الغربية برفع حالة الطوارئ على كافة المدن والأحياء، وأصدر اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية توجيهاتة إلى رؤساء المدن والاحياء بضرورة تواجد سيارات شفط المياة وإزالة المياه فور سقوطها لعدم إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

 

على جانب آخر قامت شركة كهرباء جنوب الدلتا برفع حالة الطوارئ، وأكدت على وجود فرق صيانة متخصصة موجودة على مدار الساعة لمواجهة أى انقطاع فى التيار الكهربائي بسبب مياه الأمطار.

سقوط أمطار الغربية حالة الطقس أمطار خفيفة

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