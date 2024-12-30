حصاد 2024.. أبرز الجرائم التي هزت الرأي العام في المنيا

شهدت محافظة المنيا خلال عام 2024 سلسلة من الجرائم المروعة، التي تنوعت بين القتل والاعتداءات، مما أثار غضب الرأي العام.. تصدرت هذه الجرائم أحداث مأساوية مثل جريمة مينا الممرض، التي أسفرت عن تقطيع جسده، بالإضافة إلى جريمة ريان المنيا وقضية السيدة المسنّة التي قُتلت ودفنت في منزل جارتها.

مينا موسى: ضحية الوظيفة الوهمية

في حادثة مأساوية، قُتل الشاب مينا موسى، ابن قرية الروضة، على يد عصابة استدرجته إلى القاهرة بحجة الحصول على وظيفة في مجال التمريض.

بعد أن وقع ضحية لإعلان مزيف، تعرض للقتل وتقطيع الجثة، أثار هذا الحادث موجة من الغضب في المنيا، وطالب الأهالي بالقصاص، وتم القبض على الجناة، وأحيلت أوراقهم إلى المفتي.

منة الله: عروس المنيا

بعد أيام قليلة من خطوبتها، وُجدت الشابة منة رفعت مقتولة في مقابر الشيخ عطا. كانت منة معروفة بحسن خلقها، واختفاؤها المفاجئ أثار قلق عائلتها، بعد عمليات بحث مكثفة، عُثر على جثتها، مما أحدث صدمة في القرية.

حادثة بئر عزاقة

في حادث مأساوي آخر، سقط الشاب طه محمد عبد العزيز في بئر عمقها 30 مترًا أثناء عمله في مزرعة، رغم جهود الأهالي لإنقاذه، وُجد بعد أيام من سقوطه وقد فارق الحياة.

حريق خطيبته في ملوي

في قرية الأشمونين، لقيت فتاة مصرعها بعد أن أضرم خطيبها النار فيها بسبب بسبب خلافات فيما بينهم، تم نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد صراع مع الإصابات.

جريمة قتل سيدة مسنة

في واقعة غريبة، قُتلت سيدة مسنّة على يد جارتها، في مركز ملوي، التي دفنت جثتها في منزلها بعد أن اختفت لعدة أيام. الجانية اعترفت بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام والخلاف المالي.

رصاصة انهت حياة طالب ملوي

أخيرًا، شهدت المنيا مقتل الطفل سيد هلال (14 عامًا)، إبن قرية قلبا بمركز ملوي، بطلق ناري عشوائي أثناء لعبه مع أصدقائه، هذا الحادث أثار حزنًا عميقًا في قلوب أسرته وقريته، وطالب الأهالي القصاص على الجاني.

تستمر هذه الجرائم في إثارة القلق في المجتمع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين.