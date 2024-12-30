مواصفات هاتف تسلا الجديد

سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد 2024: نقلة في عالم الهواتف الذكية تداولت الأخبار مؤخرًا العديد من التساؤلات حول هاتف تسلا الجديد 2024، بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن إطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية. يُعتبر هذا الهاتف نقلة كبيرة في عالم التكنولوجيا والمنافسة مع الهواتف الذكية الشهيرة مثل آيفون. يطلق عليه اسم Tesla Model Pi 2024، ويتميز بمواصفات فريدة تجعله يتفوق على العديد من الهواتف في السوق.

مواصفات هاتف تسلا الجديد

يتميز هاتف تسلا الجديد بالعديد من الخصائص التي تجعله يبرز بين الهواتف الذكية الأخرى. من أبرز المواصفات التي يحتوي عليها الهاتف:

شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.85 بوصة ودقة 2532 × 1170 بكسل، مع دعم HDR وDolby Vision، مما يضمن تجربة مشاهدة مذهلة.

بحجم 6.85 بوصة ودقة 2532 × 1170 بكسل، مع دعم HDR وDolby Vision، مما يضمن تجربة مشاهدة مذهلة. معالج قوي يضمن أداء سلسًا وسريعًا.

يضمن أداء سلسًا وسريعًا. كاميرا حديثة ومتطورة تلتقط الصور بأعلى جودة.

تلتقط الصور بأعلى جودة. شحن بالبطارية ليثيوم أيون بسعة 5500 مللي أمبير، مما يسمح للهاتف بالعمل يومين كاملين من الاستخدام المتواصل.

بسعة 5500 مللي أمبير، مما يسمح للهاتف بالعمل يومين كاملين من الاستخدام المتواصل. ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، مما يتيح أداءً عاليًا في المهام المتعددة.

تصل إلى 12 جيجابايت، مما يتيح أداءً عاليًا في المهام المتعددة. معدل تحديث 120 هرتز ، مما يجعل التصفح والتفاعل مع الشاشة سريعًا وسلسًا.

، مما يجعل التصفح والتفاعل مع الشاشة سريعًا وسلسًا. تصميم قوي مقاوم للخدش باستخدام زجاج Gorilla Glass الإصدار السادس.

من الميزات المميزة أيضًا للهاتف قدرته على تغيير الألوان وفقًا لحالة الطقس، بالإضافة إلى قدرته على تعدين العملات الرقمية، ما يضيف إلى جاذبيته التقنية.

سعر هاتف تسلا الجديد في الأسواق العربية

تختلف أسعار هاتف تسلا Tesla Model Pi 2024 حسب المنطقة. وفيما يلي الأسعار في بعض الدول العربية:

في الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح السعر بين 999 و1299 دولارًا أمريكيًا.

يتراوح السعر بين 999 و1299 دولارًا أمريكيًا. في جمهورية مصر العربية يتراوح السعر بين 49،600 و64،500 جنيه مصري.

يتراوح السعر بين 49،600 و64،500 جنيه مصري. في المملكة العربية السعودية يتراوح السعر بين 4000 و5000 ريال سعودي.

يتراوح السعر بين 4000 و5000 ريال سعودي. في الإمارات العربية المتحدة يتراوح السعر بين 3700 و18،000 درهم إماراتي.

بعد الإعلان عن طرح هذا الهاتف في الأسواق العالمية والمحلية، أصبح الكثيرون يتساءلون عن مواصفاته وسعره، خاصة مع المزايا التقنية الفريدة التي يقدمها.