افتتاح بطولة الشوفكان الدولية بمشاركة دولية واسعة لدعم السياحة الرياضية

محافظات
بوابة الفجر

شهدت مدينة بورت غالب بمحافظة البحر الأحمر اليوم افتتاح بطولة الشوفكان الدولية التي تقام في إطار فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان بورت غالب للسياحة الرياضية الذي تنظمه بورت غالب تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بحضور ممثلين عن دول الكويت، بولندا، هونج كونج، نيجيريا، ومصر، وسط أجواء احتفالية مميزة جمعت بين الطابع الرياضي والثقافي.

افتتح المهرجان المهندس حسام الخرافي رئيس نادي بورت غالب الرياضي، ورئيس الاتحاد النيجيري للبولو ورئيس الاتحاد الافريقي للشوفكان نورا ساني وسكرتير الاتحاد الدولي للشوفكان ميتشيك ميشيل، والدكتور وائل الجندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب الرياضي، وفراج عبدالمقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، واللواء دكتور احمد حسام نائب رئيس اتحاد التراياثلون ورئيس لجنة الحكام، واللواء محمود حسين المدير التنفيذي باتحاد التراياثلون والعميد محمد عبدالمنعم عضو مجلس ادارة ورىيس لجنة المسابقات، ونادية صبحي عضو مجلس ادارة اتحاد التراياثلون ورئيس لجنة البراتراياثلون، والدكتور حاتم ستين طبيب الخيول الدولي ولفيف من القيادات التنفيذية بمرسى علم ومحافظة البحر الأحمر.

تهدف البطولة، التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية على أجندة الفعاليات الرياضية بالمحافظة، إلى تعزيز دور الرياضة في الترويج السياحي لمصر، وتسليط الضوء على جمال مدينة بورت غالب كوجهة سياحية عالمية. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المتواصلة لجعل الرياضة منصة للترويج للمقاصد السياحية في البحر الأحمر، وإبراز مكانة مصر كمركز للبطولات الدولية.

بدأت فعاليات اليوم الأول بطابور أعلام الدول المشاركة، حيث طاف الرياضيون والمسؤولون بأعلام بلدانهم في  بورت غالب، في تقليد جديد يعكس التنوع الثقافي وروح التعاون بين الشعوب. وأضفى هذا العرض طابعًا احتفاليًا فريدًا على المدينة، حيث تجمع السكان والزوار لمتابعة الطابور، ما ساهم في تسليط الضوء على المعالم السياحية للمنطقة.

وفي إطار المباريات الأولى للبطولة، أقيمت مواجهة قوية بين منتخبي بولندا ونيجيريا، حيث قدم الفريقان أداءً مميزًا أظهر مستوى عالٍ من المهارة والتنافسية. وانتهت المباراة بفوز مستحق لمنتخب بولندا، الذي تمكن من حسم النتيجة لصالحه وسط تشجيع حماسي من الجماهير الحاضرة.

يعكس تنظيم البطولة ضمن مهرجان السياحة الرياضية  استراتيجية إدارة المهرجان لدعم الاقتصاد المحلي من خلال استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. خصوصا مع أن المشاركة الدولية الواسعة والتي تؤكد الثقة المتزايدة في إمكانيات بورت غالب التنظيمية وقدرتها على استضافة فعاليات بهذا الحجم.

جدير بالذكر، أن مهرجان بورت غالب للسياحة الرياضية يستمر على مدار عدة أيام، حيث يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المشاركين وتقديم تجربة مميزة للزوار والمشاركين على حد سواء.

احتفالية أجواء اتحاد الافريقي اتحاد الدولي ئيس لجنة الحكام اتحاد أهم احم أحمد حسام استر القيادات التنفيذية العميد الضوء الطابع الرياضي العد الشباب والرياضة السياحة السياحة الرياضية ألش السياح الشباب والريا الشعوب حافظ حاتم ستين

مواد متعلقة

أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاثنين 30-12-2024 في قنا

أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الاثنين 30-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 30-12-2024 في قنا

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 30-12-2024 في قنا

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 30-12-2024 في قنا

حالة الطقس اليوم الاثنين 30-12-2024 في محافظة قنا

أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الاثنين 30-12-2024 في محافظة قنا

أسعار البقوليات اليوم الاثنين 30-12-2024 في أسواق ومحال محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

نجم الزمالك يتلقى عرضين من الإمارات وليبيا