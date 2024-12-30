مواصفات هاتف تسلا Model Pi 2024

سعر ومواصفات هاتف تسلا Model Pi 2024.. ثورة في عالم الهواتف الذكية

تكنولوجى
سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف تسلا Model Pi 2024: ثورة في عالم الهواتف ا

سعر ومواصفات هاتف تسلا Model Pi 2024: ثورة في عالم الهواتف الذكية انتشرت في الأيام الأخيرة العديد من التساؤلات حول هاتف تسلا الجديد لعام 2024، بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن إطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية. ويعتبر هذا الهاتف نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية، حيث يدخل في منافسة قوية مع العلامات التجارية الكبرى مثل آيفون. يُعرف الهاتف باسم Tesla Model Pi 2024، ويتميز بالعديد من الخصائص التقنية المتطورة التي تجعله يبرز بين الهواتف المتاحة في الأسواق.

مواصفات هاتف تسلا Model Pi 2024

يمتلك هاتف تسلا العديد من المزايا التي تميزه عن باقي الهواتف في السوق، ومن أبرز هذه المواصفات:

  • شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.85 بوصة، ودقة 2532 × 1170 بكسل، مع دعم تقنيات HDR وDolby Vision، مما يوفر تجربة مشاهدة عالية الجودة.
  • معالج قوي يضمن أداء سريع وسلس للمستخدم.
  • كاميرا متطورة تلتقط صورًا بجودة عالية لتوفير أفضل تجربة تصوير.
  • بطارية ليثيوم أيون بسعة 5500 مللي أمبير، مما يتيح للهاتف العمل لفترة طويلة تصل إلى يومين من الاستخدام المتواصل.
  • ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، مما يعزز من قدرة الهاتف على التعامل مع المهام المتعددة.
  • معدل تحديث 120 هرتز، مما يجعل التفاعل مع الشاشة سريعًا ودون أي تأخير.
  • تصميم مقاوم للخدش بفضل زجاج Gorilla Glass الإصدار السادس.

من أهم المزايا الأخرى لهذا الهاتف هو قدرته على تغيير الألوان وفقًا لحالة الطقس، بالإضافة إلى ميزة تعدين العملات الرقمية، مما يعزز من جاذبيته للمستخدمين المهتمين بالتقنيات الحديثة.

txt

سعر ومواصفات هاتف تسلا tesla mobile pi 2024

txt

سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد 2024: نقلة في عالم الهواتف الذكية

سعر هاتف تسلا Model Pi 2024 في الأسواق العربية

تختلف أسعار هاتف تسلا Tesla Model Pi 2024 حسب المنطقة. إليك الأسعار في بعض الدول العربية:

  • في الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح السعر بين 999 و1299 دولارًا أمريكيًا.
  • في جمهورية مصر العربية يتراوح السعر بين 49،600 و64،500 جنيه مصري.
  • في المملكة العربية السعودية يتراوح السعر بين 4000 و5000 ريال سعودي.
  • في الإمارات العربية المتحدة يتراوح السعر بين 3700 و18،000 درهم إماراتي.
هاتف تسلا هاتف تسلا الجديد سعر هاتف تسلا 2024 تسلا Model Pi 2024 مواصفات تسلا Model Pi سعر هاتف تسلا في السعودية

مواد متعلقة

سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد 2024: نقلة في عالم الهواتف الذكية

سعر ومواصفات هاتف تسلا tesla mobile pi 2024

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

نجم الزمالك يتلقى عرضين من الإمارات وليبيا