سمير عثمان: خبراء التحكيم هم أصحاب تبسيط الحالات للجمهور.. وهل حكامنا لا يخطئون نهائيا؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث الخبير التحكيمي سمير عثمان، عن فكرة إلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بعد مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير عثمان، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الحالات تكون تقديرية وفقا لقانون كرة القدم، وهو أمر يشبه تحليل أداء المدربين ولا أحد يُجمع على اختياراتهم.

وأضاف الحكم الدولي السابق سمير عثمان: هناك أمور لم يعلمها الجمهور إلا من خلال الحكام والخبراء الذين عملوا على تبسيط هذه المفاهيم.

txt

بيلينجهام: أسطورة ريال مدريد هو اللاعب المفضل لي منذ الصغر

txt

كيليان مبابي يكشف عن مثله الأعلى

وتابع سمير عثمان: اختلاف الخبراء على قرارات الحكم في اللقاء فهو في صالح الحكم، لأن قانون كرة القدم يؤكد أن الأمر يعود للحكم.

وأكمل عثمان: المحلل يرى الأداء التحكيمي ولذلك يقوله، وهل الحكام لا يخطئون نهائيًا والكرة المصرية لم تعاني من أخطاء تحكيمية حتى لا يخرج الخبراء للحديث؟، لا توجد مباراة في العالم ليس بها أخطاء ودورنا توضيح الأمور والحالات للمشاهدين.

وواصل سمير عثمان: أتمنى أن ننفذ بعض الأمور في أي وقت أتيت فيه، وهدفنا مساعدة الناس حتى لو خارج الأمور.

واختتم سمير عثمان: حال جاء خبير أجنبي فسيكون الموسم انتهى حتى تأقلمه وأتمنى أن يكون هناك مطور أكثر من وجود خبير أجنبي يدير.

الخبير التحكيمي الدوري الممتاز الكرة المصرية سمير عثمان مسابقة الدوري الممتاز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

نجم الزمالك يتلقى عرضين من الإمارات وليبيا