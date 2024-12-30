نفذ وجري.. ننشر صور شاب طعنه زميله بجامعة حلوان

حوادث
المجني عليه
المجني عليه

حصلت بوابة "الفجر" على صور طالب طعنه زميله بمطواة داخل نطاق الحرم الجامعي.

وألقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على طالب، طعن زميله بمطواة داخل الحرم الكلية بجامعة حلوان، إثر مشاجرة بينهما لوجود خلاف سابق.

تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال طالب جامعي مصاب بطعنة نافذة في الجسد، بالانتقال والفحص تبين أن الطالب المصاب يدعى «عمر ناصر»، وأن رواء ارتكاب الواقعة زميل له.

تحريات مباحث القسم، أفادت أن الطالبين وعلى إثر خلاف بينهما سابق، نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، استل فيها الطالب سلاح ابيض من طي ملابسه وكال به زميله حتى أوقعه غارقا في دمائه، ولائذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية الطالب بمكان اختبائه، وتمكت قوة أمنية من رجال مباحث القسم في إلقاء القبض عليه، تم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

حوادث الفجر مشادة كلامية مباحث قسم شرطة رجال مباحث الحرم الجامعي

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