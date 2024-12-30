موعد طرح شريحة eSIM في مصر

كل ما تحتاج معرفته عن شريحة eSIM في مصر.. موعد الإطلاق والمزايا يتابع ملايين المصريين باهتمام بالغ الإعلان عن شريحة eSIM، التي تعتبر تقنية جديدة ومتطورة في عالم الاتصالات. يترقب المستخدمون في مصر إطلاق هذه الشريحة بفارغ الصبر، حيث تعمل شركات الاتصالات الأربع في البلاد على استعدادات مكثفة لتقديم هذه الخدمة. ويُتوقع أن تكون شريحة eSIM بداية لتغيير جذري في طريقة استخدام شريحة الاتصال في الهواتف الذكية في المستقبل القريب.. شريحة eSIM في مصر

ما هي شريحة eSIM؟

شريحة eSIM هي بطاقة SIM رقمية مدمجة داخل الجهاز، تتيح للمستخدمين تفعيل باقات البيانات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية. هذا يعني أن الشريحة الإلكترونية تكون مثبتة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الجهاز الذكي، ولا يمكن للمستخدم إزالتها أو تركيبها بشكل تقليدي كما يحدث مع الشرائح العادية. يمكن للمستخدم إضافة عدة أرقام على نفس الجهاز باستخدام شريحة eSIM، مما يوفر له سهولة أكبر في استخدام الشبكات المختلفة. لأول مرة تم الإعلان عن شريحة eSIM في ساعة آبل جير، ثم انتشرت تدريجيًا في هواتف آيفون، وبعدها ظهرت في هواتف جوجل بيكسل.

خطوات تفعيل شريحة eSIM

لتفعيل شريحة eSIM على جهازك، يجب أن تتأكد أولًا أن جهازك يدعم هذه التقنية، ثم قم بالانتقال إلى إعدادات الهاتف. بعد ذلك، يمكن للمستخدم التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم 111 للحصول على رمز QR Code، وهو ما يتيح تفعيل الخدمة عبر الإنترنت. كما يجب أن يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi لتحميل ملفات التعريف الخاصة بالشبكة.

موعد طرح شريحة eSIM في مصر

من المقرر أن يتم طرح شريحة eSIM في مصر رسميًا في 1 ديسمبر، وسيتم توفيرها في فروع شركات الاتصالات مثل اتصالات وفودافون وي وأورانج. وتشير التوقعات إلى أن سعر الشريحة سيكون نحو 270 جنيهًا، مع زيادة بمقدار 50 جنيهًا في حالة التحويل إلى شريحة أخرى.

موعد تفعيل شريحة eSIM في مصر

أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمة الشريحة الإلكترونية eSIM ستبدأ في مصر في الربع الأول من عام 2025. كما سيتم إطلاق تقنية مكالمات الواي فاي المصاحبة لهذه الخدمة لتحسين تجربة الاتصال في الأماكن ذات التغطية الضعيفة.