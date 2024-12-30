شاهد.. حمادة هلال يساند محمد عدوية لحظة دفن والده

وقف الفنان حمادة هلال بجانب محمد عدوية وسانده لحظة دفن والده الفنان الكبير احمد عدوية، وتواجد هلال بمقابر السيدة عائشة، أثناء دفن الفنان الذى رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

وفاة احمد عدوية

توفي احمد عدوية مساء أمس بعد صراع مع المرض، وشُيع جثمانه اليوم من مسجد حسين صدقي بالمعادي لينقل إلى مثواه الأخير ليدفن بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

جنازة احمد عدوية

ومن أبرز الفنانين الذين حضروا الجنازة مصطفي كامل، عبد الباسط حمودة، حلمي عبد الباقي، كما ظهر أحفاد الفنان الراحل أحمد عدوية وهم يشاركون فى توديع جدهم، إذ غلب عليهم الحزن الكبير.

محمد عدوية يعلن خبر وفاة والده

وكان المطرب محمد عدوية قد أعلن أمس الأحد وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض ونعاه عبر حسابه على موقع فيس بوك كاتبا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب..جابر الخواطر".

نقابة المهن الموسيقية تنعي احمد عدوية

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لابنه الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اخر اعمال حمادة هلال

وكان اخر اعمال حمادة هلال هي أغنية "يا ريت أهالينا ما ربونا" هي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمد قماح، وتوزيع عمرو الخضري، المكس والماستر، فقد تولى تنفيذها المنتج هاني محروس، الذي أضاف لمسة احترافية للعمل، وايضا طرح أغنية "حصل"، من كلمات حازم إكس وألحان أورتيجا، وأُخْرِجَت برؤية إبداعية من المخرج أشرف رمضان.