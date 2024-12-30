وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق "مطار سانت كاترين"

استقبل الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك فى مستهل زيارته لمدينة سانت كاترين، اليوم، وقام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء بتفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة وأعمال الحماية من أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين- كمين النبى صالح)، بطول 9 كم، رافقهم مسئولو الوزارة، والمحافظة، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.

وتجول الوزير والمحافظ بموقع تنفيذ مشروع طريق مطار سانت كاترين، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، واستمعا لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ الطريق والأعمال الصناعية، وموقف أعمال الحماية من السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية.

كما تفقدا منطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين والتى تعتبر جزء من مشروع تطوير موقع “التجلي الأعظم” وتضم المنطقة 21 مجمعًا سكنيًا تحتوي على 564 وحدة، بواقع 26 وحدة في كل مجمع. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المنطقة منشآت خدمية تهدف إلى توفير بيئة متكاملة للسكان. وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لضمان الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة. يهدف مشروع “التجلي الأعظم” إلى تطوير مدينة سانت كاترين لتكون مزارًا روحانيًا وسياحيًا، نظرًا لمكانتها الدينية والتاريخية.

من جانبه رحب اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بالسيد وزير الاسكان علي ارض محافظة جنوب سيناء ، في اطار متابعته الدقيقة لجميع مراحل المشروع الذي يحظي باهتمام رئاسي واشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء ، واستعرض المحافظ التنسيق بين الجهات المنفذة والمشرفة وقيام سيادته بالتوجيه بالالتزام بالمعايير الأمنية، البيئية، السياحية، التراثية، والأثرية للمشروع من خلال الزيارات المتتالية التي يقوم به للمدينة ومن خلال عقد لقاءات دورية بممثلي جميع الجهات المشاركة في المشروع القومي لتطوير منطقة التجلي الأعظم.

وأوضح المحافظ أن الاحتفال بعيد سانت كاترين في ٨ ديسمبر الجاري شهد تمثيل دولي رفيع المستوي من وزراء وسفراء ومشاركة نحو ١٢ الف من السائحين مما يعكس أهمية استراتيجية الدولة ورؤية القيادة السياسية في تطوير المدينة، لما يقدمه المشروع من تعظيم لقيم اقتصادية، سياحية، دينية، بيئية، وأثرية، مشيرًا إلى التزام المشروع بالمعايير الوطنية والدولية لحماية التراث الثقافي والتاريخي لمنطقة سانت كاترين خاصة وأن منظمة اليونسكو قد اعترفت بالمنطقة وسجلتها ضمن قائمة التراث العالمي منذ أكثر من عشرين عامًا.

وأبرز المحافظ توجيهه للجهات المنفذة للمشروع بأهمية دمج المجتمع المحلي في المشروع لتعزيز روح الانتماء، مؤكدًا أن التميز العالمي يبدأ من التركيز على التراث المحلي واستثماره بما يحقق المعايير الوطنية والدولية.

واختتم المحافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن مشروع التجلي الأعظم يُعد من أهم مشروعات التطوير السياحي في مصر، ويهدف إلى تحويل مدينة سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية متميزة، خاصة في مجالات السياحة الدينية، البيئية، التراثية، والتاريخية.