تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وإلقاء القبض على 3 مجرمين بتونس



تمكنت قوات الأمن التونسية من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وإلقاء القبض على 3 مشتبه بهم.

وفي التفاصيل، تمكنت دورية مشتركة بين وحدات منطقتي الحرس الوطني بحي التضامن بولاية أريانة (شمال غربي العاصمة تونس) وطبربة (35 كم غربي مدينة تونس) من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها بجهة التضامن.

ووفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، يوم الاثنين، فقد ألقت قوات الأمن القبض على 3 من عناصر الشبكة.

وأكدت إدارة الحرس في بلاغها حجز كمية من الأقراص المخدرة ومخدر "الكوكايين" بالإضافة إلى مبلغ مالي متأتّ من نشاط العصابة الإجرامي.

وأشارت إلى أن النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهم