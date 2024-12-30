نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو النمرس

أخبار مصر
ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية المنوات ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقريتين.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بتلافي جميع الملاحظات داخل المشروعين تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقريتين خلال الفترة القادمة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر الصليبة بشبرامنت بداية من طريق المريوطية إلى ترعة الشبرامنتية بطول ٣ كم وذلك لأستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي مشددا برفع معدلات تنفيذ الأعمال والأنتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال الرصف.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الزياراة، المهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وزينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس، والمهندس خالد عبد الهادي المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق عبد الخالق 
نائب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندسة مي صلاح الدين 
المشرف علي مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عمران رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس محمد حسين مدير عام الصرف الصحي بابوالنمرس والحوامدية، ومسؤلي مديرية الطرق 
وشركات الكهرباء والاتصالات والشركات المنفذة للأعمال.

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إبراهيم الشهابي أبو النمرس محافظ الجيزة

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