بهذه الكلمات.. إسعاد يونس تنعي وفاة الفنان الكبير أحمد عدوية

نعت النجمة والإعلامية إسعاد يونس، أسطورة الغناء الشعبي الراحل أحمد عدوية، الذي وافته المنية مساء أمس، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.



حيث جاء خبر الوفاة بمثابة صدمة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني، حيث عرف محمد بأخلاقه الرفيعة وصوته المميز الذي سيكمل به مسيرة والده في الأغاني الشعبية المحببة إلى قلوب الجمهور.

منشور إسعاد يونس

حيث شاركت النجمة والإعلامية إسعاد يونس، جمهورها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة للراحل أحمد عدوية وعلقت على منشورها قائلة: "وداعًا صديقي وحبيبي أحمد عدوية، ربنا يسعد روحك في الجنة وينعم علينا وعلى جميع أفراد الأسرة بالصبر والقبول، إنا لله وإنا إليه راجعون".

إسعاد يونس تنعي وفاة الفنان الكبير أحمد عدوية

آخر أعمال النجمة إسعاد يونس

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس، مسلسل "تيتا زوزو"، الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



طاقِم عمَل مسلسل "تيتا زوزو"

مسلسل "تيتا زوزو"، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.