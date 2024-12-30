موعد طرح شريحة eSIM في مصر

"شريحة eSIM في مصر 2025 كل ما تحتاج معرفته عن الموعد والسعر والمزايا" تترقب ملايين من المواطنين في مصر إطلاق شريحة eSIM الإلكترونية، والتي تعد من أبرز التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات. بعد أن بدأت شركات الاتصالات الأربع في مصر تجهيز فروعها لهذا الإطلاق، باتت شريحة eSIM على موعد مع الانتشار في الأسواق المصرية خلال الفترة القادمة، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اقتراب تفعيل هذه التقنية المتطورة.

ما هي شريحة eSIM الإلكترونية؟

شريحة eSIM هي بطاقة SIM رقمية مدمجة داخل جهاز الهاتف الذكي، وتتيح للمستخدمين تفعيل خدمة البيانات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية. هذه الشريحة مثبتة بشكل دائم داخل الجهاز، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدم إزالتها أو تركيبها، بل يتم التعامل معها من خلال إعدادات الجهاز فقط. من أبرز مميزات هذه الشريحة أنها تدعم إمكانية تثبيت أكثر من رقم هاتفي على نفس الجهاز، مما يسهل على المستخدم التبديل بين الشبكات بسهولة. تم طرح شريحة eSIM لأول مرة في ساعة آبل جير، ثم ظهرت في هواتف آيفون والجوجل بيكسل.

خطوات تفعيل شريحة eSIM

لتفعيل شريحة eSIM على جهازك، يجب أولًا التأكد من أن جهازك يدعم هذه التقنية. بعد ذلك، قم بالانتقال إلى إعدادات الهاتف، ثم تواصل مع خدمة العملاء للحصول على رمز QR Code الذي يمكنك مسحه من خلال إعدادات الهاتف لتفعيل الشريحة. كما يجب أن يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi لتحميل ملفات تعريف الشبكة.

موعد طرح شريحة eSIM في مصر

سيتم إطلاق شريحة eSIM رسميًا في مصر يوم 1 ديسمبر، وستتوافر في فروع شركات الاتصالات الكبرى مثل فودافون واتصالات وأورانج ووي. ويتوقع أن يتراوح سعر الشريحة الإلكترونية الجديدة ما بين 270 و320 جنيهًا مصريًا حسب حالة التحويل.

موعد تفعيل شريحة eSIM

أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات شريحة eSIM ستنطلق في مصر رسميًا في الربع الأول من عام 2025. كما سيتم إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي التي ستحسن من جودة الاتصال في الأماكن ذات التغطية الشبكية الضعيفة.