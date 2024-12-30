محمد رمضان ينعي وفاة أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية



نعى النجم محمد رمضان، أسطورة الغناء الشعبي الراحل أحمد عدوية، الذي وافته المنية مساء أمس، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.



حيث جاء خبر الوفاة بمثابة صدمة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني، حيث عرف محمد بأخلاقه الرفيعة وصوته المميز الذي سيكمل به مسيرة والده في الأغاني الشعبية المحببة إلى قلوب الجمهور.

منشور محمد رمضان

حيث شارك محمد رمضان، جمهوره عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" عدة صور تجمعه بالراحل أحمد عدوية وعلق على منشوره قائلًا: "خالص التعازي في أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أحبابه".

محمد رمضان ينعي وفاة الفنان أحمد عدوية

آخر أعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية هي أغنية "أنا البلد"، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان كلوبيكس وتاج، وتوزيع كلوبيكس، ولم تُطرح الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية "أنا البلد"

و تقول كلمات أغنية «أنا البلد»:

أنا حاطط عاللي حطوا عليك

ومزعل اللي مزعلك

كاسر عين اللي كسروا عينيك

ومشغل اللي مشغلك

بلعب باللي لاعبين بيك

جاي تنافس مين يالا ؟

أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك

وكبير كبيرك يبقى أنا



أنا البلد يابن البلد.. أساسي يا كمالة عدد

لما أجي تحسوا بهدد.. ولد.. أسد

جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم

لما أجي تحسوا بآلم.. علم.. هرم

انا مداين اللي بيداينوك

ومسلف اللي مسلفك

انا مضايقك اللي بيضايقوك

ومخوف اللي مخوفك

انا اسكت اللي يسكتوك

وبسمع اللي يسمعك

وبثبت اللي يثبتوك

وهو ده اللي بيوجعك



أنا البلد يابن البلد.. أساسي يا كمالة عدد

لما أجي تحسوا بهدد.. ولد.. أسد

جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم

لما أجي تحسوا بآلم.. علم.. هرم