محافظ قنا يواصل لقاءاته الجماهيرية لحل شكاوى المواطنين

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بوابة الفجر

واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و خلال اللقاء، بحث محافظ قنا 150 شكوى وطلبًا تنوعت بين العلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، وشكاوى مرتبطة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن، بالإضافة إلى مشكلات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، واسترداد الأراضي، وتنظيم المواقف.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، حرصه على عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين والاستماع إليهم، وأن مكتبه مفتوح دائمًا أمام الجميع، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتبني حلول غير تقليدية لتلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم بعيدًا عن التفكير النمطي.

وأوضح "عبدالحليم" أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات المقدمة من المواطنين، بينما أُحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة واتخاذ اللازم بشكل فوري.


يذكر أن محافظ قنا قرر عقد لقاء جماهيري أسبوعي مع المواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع، بهدف مناقشة الشكاوى والاقتراحات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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