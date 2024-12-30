الأهلي يتعادل سلبيا أمام إنبي في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتعادل الفريقين سلبيا في مباراة شهدت فرص على استحياء من النادي الأهلي كان بطلها وسام أبو علي، بينما على الجانب الاخر تحفظ نادي إنبي دفاعيا من أجل عدم استقبال هدف.

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على حساب المصري البورسعيدي بهدفين دون ردّ ليستكمل حملة الدفاع عن لقبه.

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تشكيل النادي الأهلي في المباراة

‎حراسة المرمى: مصطفى شوبير
‎خط الدفاع: يحيي عطيه الله، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، 
‎اكرم توفيق

‎خط الوسط: أمام عاشور، مروان عطيه، احمد نبيل كوكا

‎خط الهجوم:محمد مجدي قفشه، وسام ابو علي، بيرسي تاو


‎ويجلس علي دكة البدلاء كلا من: حمزة علاء، اشرف داري، 
‎كريم الدبيس، عمرو السولية، حسين الشحات، سمير محمد، عمر الساعي، كريم نيدفيد.

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