القبض على موظف أمن انتحل صفة "ضابط شرطة" فى الغربية

محافظات
بوابة الفجر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من القبض على شاب يُدعى "هشام. ا"،  بعد نشره صورة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مرتديا زيآ رسميآ برتبة "مقدم شرطة".

وتبين أن الشاب يعمل موظف أمن خاص فى إحدى الشركات بمدينة المحلة الكبرى، ولا ينتمى إلى جهة شرطية أو وزارة الداخلية.

وكشفت مصادر أمنية أن الشاب لا يحمل أي صفة رسمية تخوله ارتداء الزي الشرطي وقد تم تحرير محضر بالواقعة رقم 24745 جنح ثاني المحلة ووجهت إليه تهمة انتحال صفة بعد التحقيق قررت النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه على ذمة القضية.

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