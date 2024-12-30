محافظ الشرقية يفتتح مجزر نصف آلي أمام مدرسة المعركة بقصاصين الشرق

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مجزر نصف آلي تابع لشركة القيصر للإنتاج الحيواني بناحية طريق 36 الحربي أمام مدرسة المعركة بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية، والذي يعمل بطاقة ذبح 40 رأس ماشية / ساعة وبتكلفة 100 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية والدكتور أسامة عبد القادر منسق عام محافظة الشرقية لحياة كريمة والحاج ابراهيم العناني صاحب المزرعه والمجزر النصف آلي وعدد من الأطباء البيطريين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمربي الماشية للنهوض بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان يُساهم في سد الفجوة الغذائية وتلبية إحتياجات السوق المحلى.

وتفقد محافظ الشرقية أقسام المجزر

واستمع إلى شرح تفصيلي من اللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري حول مكوناته وآلية عمله وتمت الإشارة إلي أن المجزر مُقام على مساحة 6000 متر مربع ذلك داخل مزرعة مساحتها 100 فدان وملحق بها محجر بسعة 50 ألف رأس ماشية، ويعمل المجزر بطاقة ذبح 40 رأس ماشية في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة، ويتكون المجزر من حظائر إنتظار مواشي، وصالة ذبح بطاقة (40 رأس ماشية / ساعة)، ملحق بها ( غرفة تجميع جلود – غرفة تنظيف الأحشاء ) بالإضافة إلى عدد (2) ثلاجة تبريد بطاقة إستيعابيه (50 رأس ماشية ) لكل ثلاجة بدرجة حرارة (صفر – 4 م) وصالة تشفية بمساحة 1000 متر مربع بطاقة إستيعابيه (40 رأس ماشية / ساعة) وعدد (2) نفق تجميد بطاقة إستيعابيه (10 طن ) لكل نفق بإجمالي (20 طن ) عند درجة حرارة ( - 35 إلى - 40م)، بالإضافة إلى ثلاجة حفظ اللحوم بطاقة إستيعابيه (300 طن ) عند درجة حرارة (– 18م ).

أكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنه وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتسعى المحافظة جاهدة لتطوير ورفع كفاءة المجازر بمختلف مراكز ومدن المحافظة.