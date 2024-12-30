فوز سيلا وجولدن جيت بمؤجلات الجولة 7 بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أختتمت اليوم المباريات المؤجلة من ضمن الجولة السابعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.

حيث سقط مركز شباب ابشواى فى فخ الخسارة بنتيجة 1/2 أمام ضيفه نادى سيلا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الفيوم، ليتوقف رصيد شباب ابشواى عند 14 نقطة فيما ارتفع رصيد نادى سيلا للنقطة 24.


ونجح جولدن جيت فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة أمام ضيفه نادى اهلى الغرق بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 18 فيما توقف رصيد اهلى الغرق عند 16 نقطة.

 

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جدول ترتيب المجموعة:

1 - نادى سيلا  24 نقطة  .

2 - نادى بنى سويف 22 نقاط.

3 - نادى جولدن جيت 18 نقاط.

4 - نادى عاملين غارب 18 نقاط.

5 - اهلى الغرق 16 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 16 نقاط  .

7 - مركز شباب ابشواى 14 نقاط.

8 - مركز شباب سمسطا 12 نقاط.

9 - مركز شباب الواسطى 11 نقاط.

10 - مركز شباب سنورس 9 نقاط  .

12 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3  نقاط.

الأسيوطي سبورت الدوري المصري دوري القسم الثالث
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