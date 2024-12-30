السكة الحديد يفوز على بترول أسيوط بثلاثية بدوري المحترفين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


حقق فريق السكة الحديد فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دوري المحترفين.

تمكن السكة الحديد من استعادة نغمة الانتصارات بعد أداء مميز، حيث فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية وحتى النهاية.

قدم الفريق عرضًا قويًا، ونجح في استغلال الفرص المتاحة له بشكل رائع، مما أسهم في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

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جاءت أهداف السكة الحديد نتيجة لتكتيك متميز وتنظيم هجومي ودفاعي ممتاز، حيث استطاع الفريق التقدم في الشوط الأول ومن ثم الحفاظ على تفوقه في الشوط الثاني.

قدم اللاعبون أداءً جماعيًا مميزًا، مما جعلهم يفرضون أسلوبهم على أرض الملعب.

بهذا الفوز، رفع السكة الحديد رصيده إلى 17 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فريق بترول أسيوط عند 22 نقطة، ليبقى في المركز الثامن، ليخيب أمل جماهيره في تحقيق نتيجة إيجابية.

المركز الثاني القسم الثالث دوري المحترفين
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