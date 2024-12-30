مقارئ القرآن الكريم بأوقاف الفيوم تشهد إقبالًا واسعًا

محافظات
بوابة الفجر

شهدت محافظة الفيوم انعقاد مقارئ الأعضاء بالمساجد الكبرى، وذلك عقب صلاة العصر اليوم الاثنين.

جاء هذا النشاط بتوجيهات وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري، وبمتابعة وحضور فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد من السادة الأعضاء. 

وقد لاقت المقارئ إقبالًا كبيرًا من رواد المساجد الذين حرصوا على الحضور للتأمل في آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.

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وكيل أوقاف الفيوم يجتمع بإدارتي بندر أول وثان لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

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وكيل أوقاف الفيوم يعزز الانضباط الإداري والدعوي باجتماع مع مديري إدارات بندر أول وثان

هذا الإقبال يعكس حرص المواطنين على المشاركة في الأنشطة الدينية التي تهدف إلى تعزيز قيم التدبر والفهم العميق لكلام الله، في إطار جهود الوزارة لنشر الثقافة القرآنية وإحياء دور المساجد كمراكز إشعاع ديني وتربوي.

وأكد فضيلة الدكتور محمود الشيمي أن الوزارة تولي أهمية قصوى لهذه الأنشطة، مشيرًا إلى أن المقارئ تعد وسيلة فعالة لتعزيز الوعي الديني ونشر الوسطية التي يدعو إليها الإسلام.

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