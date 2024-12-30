نتيجة وملخص مباراة بيراميدز والجونة اليوم الإثنين في الدوري المصري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على نظيره الجونة، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الجونة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة بيراميدز أمام الجونة

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي بيراميدز اللاعب دودو الجباس، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 14، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حين يظل الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.