التعادل السلبي ينهي مباراة الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري





انتهى اللقاء الذي جمع الأهلي أمام نظيره إنبي بالتعادل السلبي دون أي أهداف، وذلك ضمن منافسات الجولة ال7 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء الذي جمع بين الفريقين التعادي السلبي في ظل العديد من الفرص الضائعة من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولكن إنبي كان يقف بالمرصاد أمام هجوم المارد الأحمر.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أي أهداف من إنبي والنادي الأهلي.

وجاء تشكيل النادي الأهلي أمام انبي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.



ويجلس على دكة البدلاء:

حسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس.