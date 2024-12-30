حصاد 2024.. 3 لجان ومازالت منظومة التحكيم تبحث عن التطوير واستعادة حقوقها في الرياضة المصرية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أيام معدودة وينتهي عام 2024، والذي شهد أحداث مثيرة وقوية سواء في الدوري المصري، أو في الدوريات الخمس الكبرى حول العالم.

ومع نهاية العام الحالي تصدرت منظومة التحكيم المصري مساحة من الجدل خاصة بعد 3 لجان مختلفة لم تحقق المطلوب حتى الان لقضاة الملاعب.

وعبر الفجر الرياضي نستعرض أبرز محطات الحكام المصريين في 2024.

مشاركة في كأس الأمم الأفريقية

بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار شهدت مشاركة 7 حكام دوليين وهم محمود البنا، محمد معروف، محمد عادل، أمين عمر، محمود عاشور، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه.
وبهذه المشاركة عادل الدوليين إنجاز نسخة 2022 والتي أقيمت في الكاميرون وشهدت مشاركة العدد ذاته.

3 لجان والأزمات عرض مستمر

منظومة التحكيم شهدت تولي 3 رؤوساء للجنة الرئيسية  في العام الحالي، بداية من  البرتغالي فيتور بيريرا، ياسر عبد الرؤوف، وأخيرا وجيه أحمد، بالإضافة لمحمد فاروق رئيسا مؤقتا.
أما على مستوى أعضاء اللجنة فأبرز الأعضاء هو الدكتور عزب حجاج والذي تواجد في اللجان الثلاث، بالإضافة لتامر دري المحاضر الدولي والذي تواجد برفقة ياسر عبد الرؤف وإبراهيم نور الدين الذي تواجد في عهد البرتغالي بيريرا واستكمل مهام عمله مع محمد فاروق، وأخيرا عاد فهيم عمر للعمل في التحكيم وأيضا جهاد جريشة والذي تواجد للمرة الأولى عقب الاعتزال.

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أزمة تسريب  محادثة تقنية الفيديو

أزمات الكرة المصرية تصاعدت في الفترة الأخيرة لكن تصدر تسريب محادثة غرفة الفيديو بين محمد عادل وميدو سلامة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري محركات البحث ليتخذ الاتحاد المصري السابق برئاسة جمال علام قرار بإقالة اللجنة بعد جدل في الوسط الرياضي.

القائمة الدولية

اعتماد القائمة الدولية من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، كان في طياته مفاجات كبيرة أبرزها خروج محمد عادل واعتزال إبراهيم نور الدين  ودخول حمادة القلاوي.

وفي قائمة الحكام المساعدين شهدت خروج المساعدة المخضرمة منى عطا الله والذي أعلنت الاعتزال ودخول امال حسن، بالإضافة لدخول محمد مجدي سليمان.

وعلى مستوى كرة الصالات غادر الثنائي محمد حسن وطارق سامي،  ومشاركة طارق عبد السلام وأحمد حمدي وأخيرا في الكرة الشاطئية مشاركة هاني خيري ومحمد عزازي،

المستحقات

المستحقات المالية للحكام كانت واحدة من أزمات العام الحالي بسبب تأخير الصرف،ليكون الأمل في العام القادم من أجل حل الأزمة.

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