تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر "أحمد خطاب" المدير الفني لفريق فاركو على تشكيلة فريقه لمواجهة سموحه ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 
وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: 
شيكا

خد الدفاع: 
ياسين السيد. عزمي غوما.  أحمد شريف. أحمد جمال

خط الوسط: 
عمرو ناصر. أحمد محمد.  محمود عماد. محمد عز

خط الهجوم: 
وليد علي. جيفرسون انكادا.

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وعلى مقاعد البدلاء: 
بنچامين.  محمد جميل. نداي. زهير المترجي.  عمر رضا 
ياسين محمد. محمد فخري. أحمد عوض. جابر كامل.

ويحتل فاركو المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط بينما يأتى سموحه فى المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم المصري الممتاز زهير المترجي
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