" أسامة القصيبي" يكشف جهود مسام لنزع الألغام - اليمن خلال 2024

أعلن أسامة القصيبي، مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام - اليمن، أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت خلال العام 2024م، من انتزاع 48،705 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، من مختلف أرجاء اليمن، ليرتفع إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018م حتى ديسمبر 2024م، إلى 476،432 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لمشروع مسام لنزع الألغام - اليمن، أن مساحة الأراضي التي تم تطهيرها خلال العام 2024م بلغت 10،107،967 (م2)، ليصل بذلك إجمالي مساحة الأراضي المطهرة 63،378،671 (م2) ‏منذ انطلاق المشروع وحتى ديسمبر 2024م.

وجاء في البيان أن عدد الألغام المضادة للأفراد التي تم نزعها في العام 2024م بلغ 227 لغمًا ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 6،690 من الألغام المضادة للأفراد، بينما عدد الألغام المضادة للدبابات التي تم نزعها في 2024م بلغ 2،868 لغمًا ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 145،815 من الألغام المضادة للدبابات.

وأشار البيان إلى أن مجموع الذخائر غير المنفجرة التي تم نزعها في العام 2024م بلغ 45،387 ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 315،747 من الذخائر غير المنفجرة، بينما عدد العبوات الناسفة التي تم نزعها خلال العام 2024م بلغ 223 عبوة ليرتفع الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 8،180 من العبوات الناسفة.

ويواصل مشروع مسام لنزع الألغام - اليمن، عمله في الأراضي اليمنية للعام السابع على التوالي، لنزع وتدمير الألغام وتدريب وبناء القدرات اليمنية في هذا المجال، لاستكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي تهدد حياة المدنيين.

وقال أسامة القصيبي، مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام - اليمن، إن مسام قدم تضحيات لا محدودة من أجل استعادة اليمن أمنه، شملت هذه التضحيات شهداء من أسرة مسام من خيرة رجالات وخبرات هذا المشروع الذي يسخر طاقاته الميدانية والتقنية والإعلامية من أجل هذا الهدف النبيل، ولن يدخر أي جهد في سبيل عودة اليمن خاليًا تمامًا من علب الموت المتفجرة.



