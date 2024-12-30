قيادات الأوقاف بالفيوم في جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة المساجد وتطوير العمل الدعوي والإداري

قامت قيادات مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، بجولة مرورية مفاجئة على عدد من المساجد، بتكليف من فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

شملت الجولة متابعة أداء مديري الإدارات وأعضاء لجنة المتابعة والمفتشين في القيام بمهامهم لضمان حسن سير العمل داخل المساجد.

وأكد الدكتور الشيمي خلال تصريحاته على أهمية تكثيف المرور الميداني ومتابعة الأنشطة الدعوية، مشددًا على ضرورة أن يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي وخدمة الدين والوطن.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية الارتقاء بمستوى النظافة داخل المساجد، خاصة أسطحها، مع إزالة أي مخلفات تسيء إلى مظهرها الحضاري، لافتًا إلى أن هذه المهمة تقع تحت الإشراف المباشر لمديري الإدارات، كما أكد على ضرورة التزام القيادات الدعوية برسالتها السامية وأداء واجباتها الدعوية والوطنية بجدية وانضباط، مع الحفاظ على المظهر المشرف والسلوك القويم.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز دور المساجد في المجتمع وتطوير الأداء الإداري والدعوي بما يحقق رسالة الإسلام السمحة ويخدم الوطن والمواطنين.